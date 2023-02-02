Tokat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Nufer Çoban idaresindeki 60 AAN 251 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında Ali Zeren yönetimindeki 38 AEP 605 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Gülser ve kızı Gülsüm Çoban yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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