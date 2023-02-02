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Tokat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:27
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Tokat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Tokat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Nufer Çoban idaresindeki 60 AAN 251 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında Ali Zeren yönetimindeki 38 AEP 605 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Gülser ve kızı Gülsüm Çoban yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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