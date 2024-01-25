TOKİ ev değil dert sahibi yaptı. Vatandaş bankaların ağına düştü

Birgün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre; AKP, 2018-2023 arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan ve bakanlığı öncesinde 2005’ten itibaren TOKİ’de çeşitli görevler üstlenen, 2009-2018 yılları arasında TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Kurum’u İBB’ye aday gösterdi.

Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından TOKİ mağdurları ile karşı karşıya geldi.

SADECE YÜZDE 14’Ü DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞA VERİLDİ

TOKİ'nin temel görevi olan "Düşük gelirlilere uygun konut sağlama" hedefindeki başarısızlığı, son yıllarda yoğun tartışmalara neden oldu.

2003 yılında başlatılan konut yapım hamlesi, 2022 itibarıyla her yıl 100 bin konutluk yeni bir hedef belirlenerek devam etti.

Ancak Sayıştay'ın denetim raporuna göre, 2003-2022 arasında inşa edilen 1 milyon 103 bin 499 konutun sadece yüzde 14,24'ü düşük gelir grubuna hitap eden konutlar oldu.

VATANDAŞ BANKALARIN AĞINA DÜŞTÜ

2022'de Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan 250 Bin Sosyal Konut Projesi, aylık taksit ödemelerinin memur maaşı artış oranına göre belirleneceği açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Ancak projelerle ilgili şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor.

Taksit tutarlarının artması, ödemelerde güçlük yaşanmasına yol açtı ve hak sahipleri bankaların eline düştü.

Sayıştay'ın denetim raporunda, konut ve işyeri satın alan bireylerin taksitlerini zamanında ödememesi sonucunda ödenmeyen taksit sayılarında ve bu tutarlarda artış olduğu belirlendi.