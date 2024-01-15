Murat Kurum TOKİ mağduruna cevap veremeyince görüntü almak isteyen vatandaşa engel oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ismini açıkladığı Murat Kurum, bir vatandaşla gergin anlar yaşandı.

TOKİ mağduru olduğunu söyleyen ve sözlerin tutulmadığını dile getiren vatandaş annesinin kirada olduğu evden çıkarıldığını belirtirken 6 yıldır mağdur olduğunu dile getirdi.

“Haziranda” diyerek vatandaşları geçirmeye çalışan ve bir anlık gerginlik yaşayan Murat Kurum, o esnada görüntü alan bir vatandaşın telefonuna da eliyle müdahale ederek görüntü almasına engel oldu.

O görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

TOKİ BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİ

Türkiye'de 2019 yılında başlatılan '100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi' kapsamında yer alan dar gelirli vatandaşlar, evlerinin henüz teslim edilmemesi ve ödeme planlarına yapılan zam nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.

Projenin başlangıcında kendilerine 240 ay taksit ve %0.49 kredi oranı garantisi verildiğini ifade eden vatandaşlar, ancak sonradan taksitlerin 180 aya düşürüldüğünü ve bu miktarın memur maaşlarına endeksli hale getirildiğini vurguluyor.

Projenin daire bedeli, taksit tutarı ve peşinat miktarının piyasa normallerinin üzerinde olduğunu belirten mağdurlar, ödeme şartlarının 2019'da söz verilen şekilde gerçekleşmesini ve evlerinin en kısa sürede teslim edilmesini talep ediyor.

Mağdurlar, sorunlarını yetkililere iletmek için bir araya gelip hukuki yardım arayışında olduklarını belirtiyor. Ayrıca, sosyal medya ve medya organları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirerek dikkat çekmeye çalışacaklarını ifade ediyorlar.