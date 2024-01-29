Emekli ve engelli TOKİ mağduru Murat Kurum’a böyle isyan etti. ‘Sen önce bu pisliği temizle sonra başkan ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u aday olarak açıkladı.

Kurum’un aday olarak açıklanmasının ardından TOKİ mağdurları bir kez daha ayaklandı. Yüzlerce TOKİ mağduru isyan ederken Murat Kurum’a da hesap sordular.

Kurum’a isyan eden ve gündem olan son kişi ise bir sokak röportajında konuşan emekli ve engelli TOKİ mağduru vatandaş oldu.

Emekli ve engelli olduğunu belirten yaşlı adam TOKİ mağduru olduğunu belirtti.

Vatandaş Kurum’a böyle isyan etti:

Utanmadan bir kısmını teslim ettik diyorlar. Kime teslim ettiniz? Nerede ?

Murat Kurum sen önce bu işi bir temizle ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol, ama olamazsın, olamazsın!

TOKİ BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİ

'100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi' 2019 yılında başlatıldı. Proje kapsamında yer alan dar gelirli vatandaşlar, evlerinin henüz teslim edilmemesi ve ödeme planlarına yapılan zam nedeniyle mağdur olduklarını açıkladılar.

Projenin başlangıcında kendilerine 240 ay taksit ve %0.49 kredi oranı garantisi verildiğini ifade eden vatandaşlar, ancak sonradan taksitlerin 180 aya düşürüldüğünü ve bu miktarın memur maaşlarına endeksli hale getirildiğini söylüyor.

Projenin daire bedeli, taksit tutarı ve peşinat miktarının piyasa normallerinin üzerinde olduğunu belirten mağdurlar, Murat Kurum’a her gün isyan ediyor.