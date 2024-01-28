TOKİ mağdurlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

Kaynak: Halk TV
TOKİ mağdurlarının yürüyüşüne polis müdahalesi
TOKİ mağdurlarının yürüyüşüne polis engeli. Maltepe’de yürüyüş gerçekleştirmek isteyen TOKİ mağdurlarına polis müdahalede bulunarak engel oldu.

Tuzla TOKİ mağdurlarının seslerini duyurabilmek adına Maltepe'de gerçekleştirmek istedikleri yürüyüşe izin verilmedi. Yürüyüş yapmak isteyen Tuzla TOKİ mağdurlarına polis ekipleri müdahalede bulundu. Mağdurların yürüyüş yapmaları engellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 bin konut vaadi ile düşük gelirli vatandaşların ev almak için girdiği TOKİ sisteminde aradan 5 yıl geçmesine rağmen halen binlerce aileye evleri teslim edilmemiş, üstüne taksit sayıları azaltılmış ve vatandaşlar mağdur olmuştu.

MURAT KURUM TOKİ MAĞDURUNU DİNLEMEMİŞTİ

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, adaylığı ilan edildikten sonra sahalara inmiş, bir TOKİ mağdurunun kendisi ile konuşmasına fırsat vermemiş ve vatandaşın videoya çektiği telefonunu kapatmıştı.

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