TOKİ mağduru vatandaş ‘AKP’ye oy verdiğim için parmaklarımı kesmek istiyorum’

Kaynak: ANKA
TOKİ mağduru vatandaş ‘AKP’ye oy verdiğim için parmaklarımı kesmek istiyorum’
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ Konutlarında yaşayan Saliha Keleş'in evine misafir olarak, yeni teslim edilen evlerde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Keleş, "20 yıldır ben AKP’liyim. Bu parmaklarımı kesmek istiyorum verdiğim oya. 20 yıldır yalan konuşmuyorum bak. Yetim aylığı alıyorum. 4 bin 300 TL maaşım yeni oldu. Benim doğal gazım 360 lira geldi. Elektriğim gelecek. Şofben suyumun faturası gelecek, bin 200’de buraya ödüyorum. Hani ne kaldı?" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ Konutlarında yaşayan Saliha Keleş'in evinde sorunları dinledi. Tahtasız, "Çorum Belediye Başkanı burada sözler verdi. AKP Milletvekili ve İl Başkanı da söz verdi. Söz kişinin aynasıdır. Ben buradan AKP Milletvekillerini, Belediye Başkanını ve il başkanını göreve davet ediyorum. Bu TOKİ ile görüşün bu vatandaşlarımızın, dul ve yetimlerin 4 bin 300 lira ile nasıl geçinecek? Bir de üstüne üstelik petek yanmıyor, asansör çalışmıyor. Burada bu insanlarımızı mağdur etmeyin" diye konuştu.

"743 Konuttan Sadece Yüzde 10'u Teslim Edildi"

Tahtasız, şunları söyledi:

"Kuruçay TOKİ’deyiz. 2018 yılında temeli atılan 743 konuttan sadece yüzde 10’u teslim edildi. O da bizlerin uğraşı sonrasında oldu çünkü seçim öncesi söz verdiler. Normalde burası 2020- 2021 yılında teslim edilecekti ama maalesef teslim edilmeyince bizlerin baskısıyla, halkın isyanıyla burada 7. ayın 1’inde verecekleri anahtarları maalesef 10-15 gün önce verdiler. Evine taşınan Saliha Keleş ablamızın evindeyiz, çay içemeye geldik sağ olsun ama bir türlü sorunlar bitmiyor. Bir çok marangozun eksikleri var. Peteklerinin yanmadığını söylüyor. Neler yaşıyorsunuz bu süreçte?"

Ev sahibi Saliha Keleş, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "20 yıldır ben AKP’liyim. Bu parmaklarımı kesmek istiyorum verdiğim oya. 20 yıldır yalan konuşmuyorum bak. 20 yıldır geldi hükümete veriyorum ama bu saatten sonra asla ve asla bana istediklerini yapsınlar, devlet bana ne yapacaksa yapsın ben yine arkasındayım ben mağdurum." şeklinde konuştu.

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