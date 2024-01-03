7.6 büyüklüğünde deprem bizde olsaydı böyle olur muydu? Şu görüntülere bakın

Japonya yeni yılın ilk günü büyük depremlerle sarsıldı. Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Depremden 4 dakika sonra ise 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem sonrası boyu 1.5 metreyi bulan dev dalgalar görüldü.

Deprem Niigata, Toyama, Fukui, Nagano ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi. Deprem sonrası bazı evler yıkılırken 48 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’da meydana gelen büyük depreme rağmen yüksek binaların hasar görmemesi metro ve tren istasyonlarındaki durum akıllara Türkiye’yi getirdi. Sosyal medya kullanıcıları “Japonya’daki deprem Türkiye’de olsaydı böyle olur muydu?” sorusunu sordu.

Son olarak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken yüz binlerce bina yıkıldı. Ayrıca çevre illerden depremzedelere günlerce yardım ulaşamadı. Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan korkunç tablo büyük tepki çekmişti.