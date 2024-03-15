Tolga Karel çocuklarına kaç Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: İsterlerse 2030’da satarlar paraya para demezler

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Tolga Karel çocuklarına kaç Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: İsterlerse 2030’da satarlar paraya para demezler
Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu. Karel çocuklarına bırakcağı mirası paylaştı. Karel, “Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bıracakağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını ederler” dedi.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp ABD’ye yerleşmişti.

TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel’in ABD’de 3 çocuğu olmuştu. Henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor.

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2030’DA 1 BİTCOİNİ 1 MİLYON DOLARDAN SATARLAR

Karel çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını ve eğer isterlerse çocuklarının 2030 yılında 1 Bitcoini 1 milyon dolardan satabileceklerini ifade etti.

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Tolga Karel paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" ifadelerini kullandı.

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