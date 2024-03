Tolga Karel çocuklarına kaç Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: İsterlerse 2030’da satarlar paraya para demezler

Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu. Karel çocuklarına bırakcağı mirası paylaştı. Karel, “Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bıracakağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını ederler” dedi.