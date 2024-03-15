Tolga Karel çocuklarına kaç Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: İsterlerse 2030’da satarlar paraya para demezler

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp ABD’ye yerleşmişti.

TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel’in ABD’de 3 çocuğu olmuştu. Henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor.

2030’DA 1 BİTCOİNİ 1 MİLYON DOLARDAN SATARLAR

Karel çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını ve eğer isterlerse çocuklarının 2030 yılında 1 Bitcoini 1 milyon dolardan satabileceklerini ifade etti.

Tolga Karel paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" ifadelerini kullandı.