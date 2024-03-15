Eylem Tok’un oğlu Timur ambulans çağırmak yerine küfürlü video çekmiş! Kazadan sonra ilk kez ortaya çıkan görüntüler

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Eylem Tok’un oğlu Timur ambulans çağırmak yerine küfürlü video çekmiş! Kazadan sonra ilk kez ortaya çıkan görüntüler
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası ambulans çağırmak yerine “Böyle şansı s*kim” diye video çektikleri ileri sürüldü.

İstanbul Eyüpsultan'da annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C.’nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürürken dikkat çeken bir görünü ortaya çıktı.

İddiaya göre Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası ambulans çağırmak yerine video çekip, “Böyle şansı s*kim” notuyla sosyal medyada paylaştılar.

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ABD’DE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Anne ve oğlunun New York sokaklarında fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor.

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17 yaşındaki Timur Cihantimur gülümseyerek bir taksiye biniyor. Anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum." diye konuştu.

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