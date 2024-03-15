Emeklilere bayram öncesi ‘Emekli Kartı’ geliyor! Kimler yararlanacak ve nasıl kullanacak

Kaynak: Türkiye
Emeklilere bayram öncesi ‘Emekli Kartı’ geliyor! Kimler yararlanacak ve nasıl kullanacak
Emekliler düşük maaş ve hayat pahalılığından şikayet ederken iktidardan seçim öncesi yeni hamle geldi. En düşük maaş alan emekliler için ‘Emekli Kartı’ geliyor. Emekliler bu kartı gıda, doğalgaz ve elektrik masrafları için kullanabilecek.

Hükümet, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için yeni yardım programları geliştiriyor. Bu programlar kapsamında, özellikle en düşük emekli maaşı alanlara, gıda, doğalgaz ve elektrik masrafları için özel bir ‘Emekli Kartı’ tahsis edilmesi planlanıyor.

Bu kart, belirtilen harcamalar için kullanılmak üzere belli bir miktar para ile yüklenecek. Emekli vatandaşlara yönelik bu yeni düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Parti yetkilileri, benzer desteklerin gelecekte asgari ücretle geçinen ailelere de sunulabileceğini ifade ediyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu anda, yıllık 1.500 ile 3.500 lira arasında değişen doğalgaz yardımı ve hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında elektrik yardımı sağlamaktadır. Ayrıca, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ve belirli kriterlere uyan hanelere ek destekler sunulmaktadır.

Örneğin, yıllık net asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip ailelere 850 ile 1.250 lira arasında ek yardım yapılabilmektedir. Bu destekler, yaşlılar, dul kadınlar, muhtaç asker aileleri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar gibi ihtiyaç sahibi gruplara yöneliktir.

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