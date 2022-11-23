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TFF'nin içindeki gizli bilgiyi açıkladı. TFF Başkanı 'gel bir kahve içelim' dedi ve o kişinin bileti kesildi. Şerafettin Tilki yazdı

Herkesin ensesine bir nefes kadar yakın olan adam Şerafettin Tilki yazdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:41
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Herkesin ensesine bir nefes kadar yakın olan adam Şerafettin Tilki yazdı. TFF Başkanı 'gel bir kahve içelim' dedi ve o kişinin bileti kesildi. TFF'nin içindeki gizli bilgiyi açıkladı

TFF'nin içindeki gizli bilgiyi açıkladı. TFF Başkanı 'gel bir kahve içelim' dedi ve o kişinin bileti kesildi. Şerafettin Tilki yazdı
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Dostlar...
Şu sıralarda Mehmet Ekşi'nin hep yanındayım.
Sağında, solunda, bazen de arkasındayım.
Bir şeyler olacak, seziyorum bunu. Onun için yakın markajdayım.
Geçenlerde Diyarbakır'da dostlar meclisindeydi. Şikayetleri dinledi.
Dediler ki genelde;
- Sayın başkan. Gaziantep'in başındayken de en çok şikayetçi olan sizdiniz. Federasyonun ilk ismi oldunuz, sistem aynı. Özel maçlarda niçin Anadolu'dan oyuncu yok? Altyapıdan kimse çıkmıyor mu?"
Başkan da Diyarbakır'da otele döner dönmez Hamit Altıntop'u aradı.
"Hamit" dedi; "Stefan'ı da (Kuntz) alıp gel. Birer kahve içelim."
Üçü bir araya gelince de başkan sordu:
- Özel maçlarda neden alt yapılardan, Anadolu’dan oyuncu yok?
Kuntz cevap verdi: 
- Sayın başkan, Tolunay Kafkas’ın bizzat yanına gittim. Bu iki maç için 3 ile 5 kişi arasında genç oyuncuyu kadroya dahil etmek istediğimi söyleyip, isim istedim. Bana o seviyede oyuncu yok dedi. Hiç mi yok diye tekrar ettim. Evet hiç yok dedi. O an ne diyeceğimi bilemedim. Böyle bir havuzda oyuncu yoksa, bu kadar sorumlu hocaya de gerek olmadığını düşünüyorum.
Başkan dondu kaldı.
Kuntz açık açık Tolunay Kafkas'ı şikayet ediyordu.
Biraz düşündü. Sonra gereğini yapacağını söyleyip yanlarından ayrıldı.
Görünen o ki Tolunay Kafkas'ın bileti kesildi.
Yıllardır genç takımların sorumlusuydu. Artık sona geldi.
Hatta şimdi Kafkas’ın yerine kimin geçeceği konuşuluyor.
Takipte kalın, yakında o isim de geliyor.

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