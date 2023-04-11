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Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe

MKE Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:51
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Tolunay Kafkas'tan flaş açıklamalar

Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yle maçının hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçına odaklandıklarını aktardı.

"PRENSİPLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Zorlu bir fikstürden çıktıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Büyük bir takımla oynayacağız. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Belli bir maç planımız olacak. Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Üç puan ya da bir puan almak istiyoruz." dedi.

"İKİSİ DE FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ"
Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler ve Altay Bayındır'ın genç milli takımlardan öğrencisi olduğunun hatırlatılması üzerine Kafkas, şöyle konuştu: "Ferdi Kadıoğlu'nu da alt yaş milli takıma kazandırmaya çalıştım. Altay, oyunculuğuyla kişiliğiyle şu ana kadar Türk futboluna damga vurdu. Arda da hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı. Yurt dışına da giderse hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna katkı sağlayacak. İkisi de Fenerbahçe için çok büyük kazanç. Hem kişilikleri hem de oyunculukları için ailelerine binlerce kere teşekkür etsek azdır."

"ONUR VE GURUR KAYNAĞI"
Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü taraftarına da verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bir Ankaralı olarak sarı-lacivertli camianın içinden çıktığını vurgulayarak, "Bu zamana kadar çok özel bir destek oldu, bunun için teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelir. Zaman zaman maçın içerisinde olumsuz durumlar olsa bile biz seyircinin desteğiyle bunları aşmasını bildik. Çok büyük bir kulüp, çok büyük bir taraftar grubuna sahibiz. MKE Ankaragücü'nü çalıştırmak benim için onur ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı. (AA)

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