Tolunay Kafkas'tan flaş Süper Lig iddiası

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Tolunay Kafkas'tan flaş Süper Lig iddiası

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın yaptığı açıklama gündem oldu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 3-1'lik Samsunspor galibiyeti sonrası Süper Lig ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Lige galibiyet ile veda eden İstanbul ekibinin teknik patronu, takımının gösterdiği performansın ligin gerçek yüzünü yansıtmadığını ifade etti.

SÜPER LİG'İN GERÇEKLİĞİ YOK

Göreve geldiği günden bu yana takımının sergilediği oyunun karşılığını alamadıklarını vurgulayan Kafkas, “Futbolun içinde bunlar oluyor. Bazen iyi oynadık ve sonuçları alamadık. Karagümrük, hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Bizim kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Büyütülme tarzımızda, kafasının arkasında bir şey olan biri değiliz. Her şeyi açık açık söyleriz. Bu ligin gerçekliği yok" ifadesini kullandı.

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