Galatasaray'ın Konya yolunda şampiyonluk coşkusu: 'Kupayı alır döneriz'

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın Konya yolunda şampiyonluk coşkusu: 'Kupayı alır döneriz'

Konya maçı için İstanbul'dan yola çıkan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluktan emin...

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konya deplasmanına çıkacak Galatasaray 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar sabahın erken saatlerinde İstanbul'dan, Konya'ya gitmek için yola çıktı. YHT ile seyahat eden Galatasaraylılar'ın dilinde tek söz şampiyonluk vardı.

Yeniçağ da onların bu heyecanına ortak oldu. Yolculuk öncesi Yeniçağ'ın sorularını yanıtlayan taraftarlar, bir taraftan geçen hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşarken, diğer taraftan da Konya'dan şampiyon döneceklerine olan inancını dile getirdi.

Bir Galatasaray taraftarı, "Şampiyon olacağız döneceğiz. Onu bunu bilmem şampiyon olup döneceğiz. 2-0 kazanırız" derken, diğer taraftar da "Skor veremiyorum ama kupayı alır geliriz. Fenerbahçe maçını hiç söyleme. 1 haftadır kendimize gelemiyoruz" yorumunu yaptı.

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