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Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu

West Ham United, sahasında Brentford'u ağırladı. Mücadele 2-0 Brentford üstünlüğüyle sona erdi. Toney takımının maçta ilk golünü kaydederken, senenin en golcüleri arasına da girdi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:45
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Toney Brentford'a galibiyeti getirdi. Senenin en golcüleri arasına girdi

Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
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Premier Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. West Ham United, sahasında Brentford'u ağırladı. Mücadele 2-0 Brentford üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; 18. dakikada Toney ve 43. dakikada Dasilva'dan geldi. Bu sonuçla birlikte West Ham, 14 puanda kaldı ve 17.sırada kaldı. Brentford ise 23 puana çıktı ve 9. sırada kaldı. Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United, Leeds United'a konuk olacak. Brentford ise aynı haftada sahasında Liverpool ile karşılaşacak.

TONEY EN GOLCÜLER ARASINDA

Brentford'un 26 yaşındaki İngiliz forveti Ivan Toney, maçta attığı gol ile birlikte Premier Lig'deki 16. maçında 12. golünü attı. Forvet oyuncusunun 2 de asist katkısı bulunuyor. Toney, 2022 yılında 20 ya da daha fazla Premier Lig'de gol bulan 3. oyuncu oldu. Harry Kane 26 ve Erling Haaland ise 20 gol ile daha önce bu sınırı yakalayan isimler olmuşlardı.

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