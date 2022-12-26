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Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 23:35
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Premier Lig'de Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı

Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı
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Villa Park'ta oynanan mücadeleye atak başlayan Liverpool, 5. dakikada Muhammed Salah ve 37. dakikada Virgil van Dijk'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede ev sahibi Aston Villa, 59. dakikada Ollie Watkins'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Oyunu yeniden kontrolü altına alan Liverpool, 81. dakikada Stefan Bajcetic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 25'e çıkararak 6'ncı sıraya yükseldi. Aston Villa ise 18 puanda kaldı.

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