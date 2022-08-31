Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı

Maçın 84. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı gol, Fortuna Sittard için yeterli olmadı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı. Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket ise Hollanda basınında gündem oldu.

Gol için yüklenen Fortuna Sittard'ta taça çıkan topu, top toplayıcı çocuktan isteyen Burak Yılmaz, çocuğun yavaş hareketleri nedeniyle sinirkenerek, agresif bir tutum sergiledi. Bu durum, Hollanda basınında Burak Yılmaz'ı gündeme getirdi.

"UMURSAMIYORUM"

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli golcü, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum!" ifadelerini kullandı.