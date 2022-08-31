31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı

Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı

Hollanda Süper Ligi Eredivisie'nin 4. haftasında SC Heerenveen ile Fortuna Sittard'ın karşı karşıya geldiği maçta Burak Yılmaz'dan olay bir hareket geldi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:10
Takip Et

Top toplayıcıya yaptığı hareketle gündem olan Burak Yılmaz'a tepkiler büyüyor

Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
+
Aa
-

Maçın 84. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı gol, Fortuna Sittard için yeterli olmadı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı. Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket ise Hollanda basınında gündem oldu.

Gol için yüklenen Fortuna Sittard'ta taça çıkan topu, top toplayıcı çocuktan isteyen Burak Yılmaz, çocuğun yavaş hareketleri nedeniyle sinirkenerek, agresif bir tutum sergiledi. Bu durum, Hollanda basınında Burak Yılmaz'ı gündeme getirdi.

"UMURSAMIYORUM"

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli golcü, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum!" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
3
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
4
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
5
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
6
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 personel alacak
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
﻿Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
﻿Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
﻿Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
﻿Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti
﻿Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti
﻿Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.