Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki

Kaynak: Haber Merkezi
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki
AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, geç kaldığı toplantıda kendisinin yerine açıklama yapan kadın yardımcısını kameraların önünde fırçaladı.

AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, basın toplantısına geç kaldı.

İl Başkanlığı binasından düzenlenen toplantıya Doğan’ın geç kalması üzerine İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi, kürsüye gelerek basın mensuplarının karşısına geçti.

Doğan ise kendisini beklemeden açıklama yapan kadın yardımcısını kameralar önünde azarladı.

Doğan, "Niye başlıyorsun? Dakikası dakikasına başlanmaz ki" ifadelerini kullandı.

Şirikçi ise Doğan'a "Başkanım yoldan bir arasaydınız çok memnun olurdum. Üzüldük yani dediğinize" yanıtını verdi.

İl Başkanı Doğan, Şirikçi’nin siteminin ardından, "Neyse" diyerek olay geçiştirmeye çalıştı.

Son Haberler
Belediye otobüsü balık kokunca yolcular rahatsız oluyor diye eline fırçayı alıp temizleyen şoför takdir topladı Video
Belediye otobüsü balık kokunca yolcular rahatsız oluyor diye eline fırçayı alıp temizleyen şoför takdir topladı
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik Spor
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi Spor
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama Gündem
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı? Video
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı?
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!" Video
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!"