Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki

AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, basın toplantısına geç kaldı.

İl Başkanlığı binasından düzenlenen toplantıya Doğan’ın geç kalması üzerine İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi, kürsüye gelerek basın mensuplarının karşısına geçti.

Doğan ise kendisini beklemeden açıklama yapan kadın yardımcısını kameralar önünde azarladı.

Doğan, "Niye başlıyorsun? Dakikası dakikasına başlanmaz ki" ifadelerini kullandı.

Şirikçi ise Doğan'a "Başkanım yoldan bir arasaydınız çok memnun olurdum. Üzüldük yani dediğinize" yanıtını verdi.

İl Başkanı Doğan, Şirikçi’nin siteminin ardından, "Neyse" diyerek olay geçiştirmeye çalıştı.