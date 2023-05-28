AKP'li okul sorumlusu CHP'li avukatlara saldırdı. Avukatlar öğretmenler odasına sığındı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Oy verme işlemi sürerken, bir okuldan saldırı haberi geldi.

"Solcu Gazete" adlı sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre, Gaziosmanpaşa 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde AKP okul sorumlusu olduğu iddia eden bir kişi CHP'li avukatlara saldırdı.

Avukatların öğretmenler odasına sığındığı öğrenildi.

Bu görüntüler sosyal medyada günde olurken kullanıcılar “bu nasıl demokrasi” yorumu yaptı.