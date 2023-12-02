‘Toplumda Kadına Saygı Topluma Saygı’ Paneli 3 Aralık’ta Beyoğlu Sineması’nda

Siyasetin eşitlik ve toplumlaşmasının sağlanması, farkındalık yaratma sosyal sorumluluk kapsamında, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut ve Muhtarlıklar –STK- Kültür sanattan sorumlusu ilçe başkan yardımcısı Münevver Metin tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100’üncü yılında ‘’Toplumda kadına saygı topluma saygı’’ paneli 3 Aralık Pazar günü başlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
‘Toplumda Kadına Saygı Topluma Saygı’ Paneli 3 Aralık’ta Beyoğlu Sineması’nda

Program hakkında bilgi veren CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut -Muhtarlıklar –STK- Kültür sanattan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Münevver Metin proje amacının Siyasetin eşitlik ve toplumlaşmasının sağlanması, farkındalık yaratma olduğunu belirterek;

“Cumhuriyetimizin 100 ‘üncü yılında ‘’Toplumda kadına saygı topluma saygı’’ adı altında panel düzenledik. Panelimiz Beyoğlu Sinemasında 3 Aralık Pazar günü saat 19 :00 da başlayacak. Panelizde, Merve Sarıbaş ve Güliz Taşlı sunumlarıyla geçmişten günümüze Mustafa Kemal Atatürk önderliğin de Türk toplumuna Cumhuriyet’in armağan edilmesi ve kadınlara en büyük armağanı olan Cumhuriyet ışığında ‘’Toplumda kadına saygı topluma saygı’’ amaçlıyoruz. Panel süresince, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Beyoğlu kadın muhtarları adına Songül Öztünç ve 7 kadın muhtar sahneye çıkacak.

ekran-goruntusu-2023-12-02-190950.jpg

Selanik platformu hizmetler Aysun Kılıçaslan Soku ,Aile vev sosyal hizmetler Devlet Bakanı Önay Alpago , CHP önceki dönem kadın kolları genel başkanı Hilal Dokuzcan, Gihsaf yöneticisi Özlem Uzuner,Kent konseyi üyesi Nilüfer Kantekin, sanatçı Nur Sürer ve Berna Laçin, Ayşegül İşsever ve gazetesi yazar Ayşe Kulin gibi isimler konuşmalarını yapacaklar.

Daha sonra ise Mücadelenin simgesi Tango göstesi ve asletin simgesi vals göstesi yapılacak. İyiliklerde yarışalım korosu ‘’şarkı sunumu gösterisi yapılacak.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
CHP’den asgari ücret açıklaması. 'Bunu bir lütuf olarak sunmasınlar' Gündem
CHP’den asgari ücret açıklaması. 'Bunu bir lütuf olarak sunmasınlar'
Erbakan’dan iddialı tahmin. Partisinin yerel seçimlerde alacağı oy oranını açıkladı Gündem
Erbakan’dan iddialı tahmin. Partisinin yerel seçimlerde alacağı oy oranını açıkladı
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı Gündem
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı
9 ilde gerçekleşen 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama Gündem
9 ilde gerçekleşen 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama
İlhan Palut 'Mutluyuz' dedi, Çağdaş Atan hakemlere ateş püskürdü Spor
İlhan Palut 'Mutluyuz' dedi, Çağdaş Atan hakemlere ateş püskürdü
Aracıyla giderken vurulan şahıs öldü Gündem
Aracıyla giderken vurulan şahıs öldü
Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı Gündem
Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı