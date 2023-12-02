‘Toplumda Kadına Saygı Topluma Saygı’ Paneli 3 Aralık’ta Beyoğlu Sineması’nda

Program hakkında bilgi veren CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut -Muhtarlıklar –STK- Kültür sanattan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Münevver Metin proje amacının Siyasetin eşitlik ve toplumlaşmasının sağlanması, farkındalık yaratma olduğunu belirterek;

“Cumhuriyetimizin 100 ‘üncü yılında ‘’Toplumda kadına saygı topluma saygı’’ adı altında panel düzenledik. Panelimiz Beyoğlu Sinemasında 3 Aralık Pazar günü saat 19 :00 da başlayacak. Panelizde, Merve Sarıbaş ve Güliz Taşlı sunumlarıyla geçmişten günümüze Mustafa Kemal Atatürk önderliğin de Türk toplumuna Cumhuriyet’in armağan edilmesi ve kadınlara en büyük armağanı olan Cumhuriyet ışığında ‘’Toplumda kadına saygı topluma saygı’’ amaçlıyoruz. Panel süresince, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Beyoğlu kadın muhtarları adına Songül Öztünç ve 7 kadın muhtar sahneye çıkacak.

Selanik platformu hizmetler Aysun Kılıçaslan Soku ,Aile vev sosyal hizmetler Devlet Bakanı Önay Alpago , CHP önceki dönem kadın kolları genel başkanı Hilal Dokuzcan, Gihsaf yöneticisi Özlem Uzuner,Kent konseyi üyesi Nilüfer Kantekin, sanatçı Nur Sürer ve Berna Laçin, Ayşegül İşsever ve gazetesi yazar Ayşe Kulin gibi isimler konuşmalarını yapacaklar.

Daha sonra ise Mücadelenin simgesi Tango göstesi ve asletin simgesi vals göstesi yapılacak. İyiliklerde yarışalım korosu ‘’şarkı sunumu gösterisi yapılacak.