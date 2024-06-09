Rize'yi sallayan çay mitinginden sonra şimdi de Buğday mitingi yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir’de 12. Geleneksel Keşkek Günü programında katıldı. Özel, konuşmasında buğday fiyatlarına dikkat çekti. Özgür Özel buğday üreticileri için 14 Haziran tarihinde Tekirdağ’da buğday mitingi yapacaklarını açıkladı.

Keşkek üzerinden buğday alım fiyatlarını eleştiren Özel, buğday üreticilerinin perişan olduğunu şu sözler ile ifade etti:

“Buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ’da onlarla bir miting yapacağız. Türkiye’ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz “

“ÜRETİCİ PERİŞAN”

Buğday fiyatlarının geçen sene 8 lira 25 kuruş olduğunu, geçen seneden bu yana tüm girdilerin fiyatlarının yüzde 100’den fazla arttığını ama buğday fiyatlarının da sadece yüzde 12 arttığını kaydeden Özel, 11 lira maliyeti olan buğdayın 9 lira 25 kuruştan satıldığı için buğday üreticilerinin perişan olduğunu şu sözler ile belirtti:

“Bugün buraya 12. Geleneksel Keşkek Festivali’ni yapmaya geldik. Şunu bilmek lazım. Ne Türkiye’de işler o kadar yolunda gidiyor ne de geleceğe o kadar umutla bakabilen insanlar var. Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday hepimizin beslenmesindeki en önemli ögelerden biri olan ekmeğimizi yaptığımız temel besin maddemizdir.

Ama bunu bir de üretenler var. Adana’dan Trakya’ya kadar hele hele İç Anadolu ve Ege’nin önemli bir kısmında buğday tarımı yapılıyor. Buğday geçen sene 8 lira 25 kuruştu. Geçen yıldan bu yana bütün girdiler yüzde 100’den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı.

Biçer dövere geçen sene dönümüne ne veriyorsa bu sene iki veriyorsun yine parayı beğenmiyorlar. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. 8 lira 25 kuruş olan buğdayı 9 lira 25 kuruş yaptılar. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu"

MİTİNG 14 HAZİRAN’DA

CHP lideri Özel, İstanbul’da atanamayan öğretmenler için, Ankara’da ise tarihin en büyük emekli mitingini yaptıklarını açıkladı. Şimdi de Tekirdağ’da buğday üreticileri için miting yapacaklarını kaydeden Özel, “Önümüzdeki Cuma gün CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye’ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ’a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz. Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken meydanlarda şunu söyledik…

Bu seçimlerde pırıl pırıl adaylarla karşınızdayız. Onlara destek verin dedik. Bu desteği verirken particilik yapmayalım. Bu adaylar İzmir’in Türkiye ittifakının adayı dedik .

Vatana, bayrağa saygılı olsun. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne saygılı olsun. Kim varsa Türkiye İttifakı’nındır dedik. Eğer bizi birinci parti yaparsanız, iktidara büyük bir uyarı yaparsanız sizin sesinizi duyuracağız dedik.” dedi.