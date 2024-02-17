Toprağın altına gömüyorlar, 6 ay sonra 500 TL'den satıyorlar! Asırlık geleneği sürdürüyorlar

Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde yaşayan Türkan Doğan, toprağa peynir gömme geleneğini yaşatıyor.

20 yıldır bu geleneği devam ettiren Doğan, yaz aylarında kendi ineklerinden ürettikleri sütleri peynir haline getirerek bidonlara dolduruyor. Doğan, doldurduğu bidonları toprağın altına gömüyor ve yaklaşık 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakıyor.

Kış aylarına kadar toprak altında bekletilen peynirler, 2 yıl boyunca bozulmadan tüketilebiliyorken, köy dışından vatandaşlar da talep gösteriyor.

Doğal olarak üretilen küp peynirleri, kilosu 500 TL'den vatandaşların da alımına sunuluyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lor ve peynirler, toprağa gömme işlemiyle daha lezzetli ve organik bir şekilde sofraları süslüyor.