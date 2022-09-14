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TMO fiyatları açıkladı. Çeltik'te fiyat belirlendi. Bakalım vatandaşın sofrasına pirinç kaç liraya gelecek

TMO'dan yapılan açıklamada, 2022 dönemi çeltik hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 950 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi. TMO baldonun tonu 15 bin lira, Cammeo grubu çeltik ise 14 Bin 500 liradan alacak

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:18
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:26
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Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik fiyatlarını belirledi. TMO en yüksek fiyatı 15 bin lira ile baldo cinsi çeltiğe verdi

TMO fiyatları açıkladı. Çeltik'te fiyat belirlendi. Bakalım vatandaşın sofrasına pirinç kaç liraya gelecek
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Çeltikte fiyatlar belirlendi., açıklama TMO'dan geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, 2022 dönemi çeltik hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 950 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bu yılki çeltik alım fiyatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Alım fiyatları, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için ton başına 15 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için ton başına 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için ton başına 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için ton başına 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo-Vasco grubu çeltik için ton başına 13 bin lira, 65 randımanlı Luna grubu çeltik için ton başına 12 bin 500 lira olarak belirlendi."

Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.

Ürün teslim edildiği tarihten itibaren 21 günde üreticilere aktarılacak

Çeltik alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı vurgulanan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

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