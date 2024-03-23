Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da zirvede. Hızına kimse yetişemedi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da zirvede. Hızına kimse yetişemedi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan 2. ayağının ilk yarışını birinci tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da fırtına gibi esti.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan 2. ayağının ilk yarışında rakiplerini geride bırakan Toprak, podyumun ilk basamağına çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Barcelona'da gerçekleştirilen yarışa ilk cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselten Nicolo Bulega'nın lastiklerinin bitmesiyle farkı kapadı ve son turda ise öne geçerek yarışı kazandı.

2024 WSBK İspanya etabında superpole ve ikinci yarış, 24 Mart Pazar (yarın) koşulacak.

Rokit BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği superpole yarışı TSİ 13.00, ikinci yarış ise TSİ 16.00'da başlayacak.

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