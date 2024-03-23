Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşuyor. Fenerbahçe'de dev güç birliği

Kaynak: Sports Digital
Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşuyor. Fenerbahçe'de dev güç birliği
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; 2 Nisan'daki ligden çekilmenin oylanacağı kritik toplantı öncesi Aziz Yıldırım dahil tüm eski başkanları 27 Mart'taki iftar organizasyonuna davet etti.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından yaşanan olaylar sebebiyle ligden çekilme ihtimalini tartışırken, 27 Mart’taki iftar yemeğine kulübün geçmiş dönem başkan ve yöneticilerini çağırdı.

İFTARDA BİRLİK MESAJI VERİLECEK
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, 27 Mart’ta bir iftar yemeği organize edecek. Başkan Ali Koç; geçmişten günümüze kulüpte görev almış, arasının bozuk olduğu Aziz Yıldırım da dahil tüm başkan ve yöneticileri bu özel akşam yemeğine davet etti.

2 NİSAN’DA ÖNEMLİ TOPLANTI
Başkan Ali Koç ve ekibi 2 Nisan’da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde, kulübün şimdiki ve eski önemli isimleriyle son bir kez düşünce alışverişinde bulunmayı planlıyor. Aziz Yıldırım'ın bu davete ne cevap vereceği nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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