AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar

Yunusemre ilçesine bağlı Lalapaşa mahallesinde düzenlenen toplu üye kayıt töreninde partiye katılanların rozetlerini İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan taktı.



Törende konuşan İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, seçimlere yaklaşık 6 aylık bir zaman kala AKP ve MHP'nin kan kaybetmeye başladığını dile getirdi.



2023'TE BU KİRLİ DÜZEN DEĞİŞECEK

İYİ Parti İl Başkanı Akan, kısa konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“AKP ve MHP'nin içinde ‘Artık bu kötü duruma ‘Dur' deme zamanı geldi' diyenler korkmadan seslerini yükselterek partilerinden istifa etmeye başladı.



Çünkü yaşanan bu olumsuz tablo karşısında onlarda sessiz kalmak istemiyor. Bu nedenle AKP ve MHP seçimlere az bir zaman kala giderek kan kaybetmeye devam ediyor.



Kaybetmeye de devam edecek. İYİ Parti olarak çocuklarımızın geleceği, gençlerimizin huzuru, kadınlarımızın kendilerini güvende hissettiği, vatandaşımız refah içinde yaşadığı bir Türkiye'yi yaratmak için çalışıyoruz.



İşsizliğin son bulduğu, hukukun üstünlüğü ilkesinin yeniden tesis edildiği, kuvvetler ayrılığının yürürlüğe konduğu bir Türkiye için elimizi taşın altına koyuyoruz.



2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. 2023'te bu kirli düzen değişecek. Her geçen gün gücümüze güç kadar 2023'te yeni bir Türkiye'nin inşası adım adım yürümeye devam edeceğiz.”



İYİ Parti İlçe Başkanı Akan konuşmasının ardından partisine yeni katılan üyelere parti rozetlerini taktı.

