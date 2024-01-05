Evine polis giden Seyhan Avşar. 'Polisler Acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu, talimat bu yönde dediler'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Evine polis giden Seyhan Avşar. 'Polisler Acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu, talimat bu yönde dediler'
Gazeteci Seyhan Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evine polislerin geldiğini belirterek gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Seyhan Avşar sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda polislerin kapısına geldiğini ve gözaltına alınacağını duyurdu.

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"ADALET BAKAN YARDIMCISI AKIN GÜRLEK'İN TALİMATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDIM"

Avşar, yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak kapısına gelen polislerin Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in talimatıyla geldiğini iddia etti.

Avşar yaptığı paylaşımda,

"Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Halk TV, yaptığı haberde 'Felçli' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın adamları Çetinkaya'nın serbest kalması için Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğini anlatan bir haber yaptı. Olayın ardından Halk TV'nin yaptığı habere Akın Gürlek'in takipçisi olduğu iddia edilen bir erişim engeli geldi. Gazeteci Seyhan Avşar, kendi imzasını atarak yaptığı özel haberde, erişim kararının sahte olduğunu ve Gürlek'in kararın sahte olduğunu bilerek duruma seyirci kaldığını açıkladı. Seyhan Avşar yaptığı bu haber sonrası polis ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı.

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