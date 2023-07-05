Tosya’da D100’de iki araç çarpıştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Akçakavak Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tosya’da D100’de iki araç çarpıştı

(İHA) Edinilen bilgiye göre Samsun istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan ve Tosya ilçesinde düğünden dönen S.G. idaresindeki 34 SA 0944 plakalı hafif ticari kamyonete iddialara göre arkasından gelen T.G. idaresindeki 34 AN 0870 plakalı otomobil yandan çarptı.

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Çarpışmanın etkisi ile Tosya ilçesinden düğünden dönen S.G. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak evin duvarına çarptı. T.G. idaresindeki 34 AN 0870 plakalı araç ise kavşakta bulunan bordür taşlarına çarparak orta refüje çıktı.

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Meydana gelen trafik kazasında her iki otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve emniyet ekipleri kaza sonrası inceleme ve soruşturma başlattı.

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