Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 6-1 biten Newcastle hezimeti sonrası maçın bilet ücretlerini iade etme kararı aldı.

Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı

Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Tottenham bir açıklama yaptı.

Açıklamada maç bilet fiyatlarının iade edileceği belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı;
"Takım olarak hüsranınızı, öfkenizi anlıyoruz. O gün yeterince iyi değildik. Böyle durumlarda kelimelerin yetersiz kaldığını biliyoruz ama inanın bize, böyle bir mağlubiyet en çok bize acı verdi. Hem içerde hem de deplasmanda desteğinizi hiç eksiltmediniz. Bu yüzden pazar günü oyanan maçın bilet ücretlerini geri iade etmek istiyoruz. Bu o gün yaşananları düzeltmeyecek biliyoruz ama perşembe günü oynayacağımız Manchester United'a karşı işleri düzeltmek için her şeyi yapacağız. Birlikte ilerlersek her şeyi başarabiliriz."

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