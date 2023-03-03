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Suriye üzerinden geldi Mardin'i etkisi altına aldı

Mardin'de vatandaşlar, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kenti bürüyen toz nedeniyle göz gözü görmedi, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 19:34
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Toz taşınımı Mardini etkisi altına aldı

Suriye üzerinden geldi Mardin'i etkisi altına aldı
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(DHA)- Mardin'deki toz taşınımı, günlük yaşamı altüst etti. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Mardin'de günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent, bir süreliğine kızıl renge büründü.

Suriye üzerinden kuvvetli rüzgarın etkisiyle gelen tos taşınımı, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu.

Toz taşınımı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, meteoroloji yetkilileri, tozun kent genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. 

Etkili olan toz bulutu kenti kızıla bürürken, vatandaşlardan Bahattin Gök, toz taşınımından çok etkilendiklerini ifade ederek, "Mardin, şu an Suriye üzerinden gelen toz bulutu altında, gökyüzü adeta kızıla boyanmış, şiddetli fırtına var" dedi.

 

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