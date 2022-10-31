Gökten çamur yağacak! Meteoroloji tek tek uyardı. O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 24°C
Az bulutlu
İZMİR 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 6°C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 18°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Az bulutlu
KAYSERİ 2°C, 19°C
Az bulutlu
KONYA 5°C, 19°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Pazartesi sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 6°C, 13°C
Pazartesi öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 15°C
Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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