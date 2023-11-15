Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 'Yağmurcu' sahneye çıkıyor

Turgay Beşyıldız /YENİÇAĞ

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, bir aşk ve umut hikayesi olan müzikli oyun ‘’Yağmurcu’’ bu hafta sahne almaya başlıyor.

Büyük oyunu olarak; 2 saat 15 dakika süren, 2 perdelik Yağmurcu, önümüzdeki 16-17-18 Kasım tarihlerinde Trabzon Devlet Tiyatro’su-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.

Bazı il ve ilçelerdeki turnelerini tamamlayan ; en son bu ay içerisinde Gaziantep turnesinden yeni dönen, Trabzon Devlet Tiyatrosu oyunlarından biri olan yağmurcu, 1962 yılında Richard Nash tarafından yazılmış, hem sahneye hem de sinemaya uyarlanmıştı.

Oyunun çevirmenliğini ve yönetmenliğini Aclan Büyüktürkoğlu yaparken; dekorunu Bekir Beğen, kostümlerini Berfin İlhan, müziğini Aclan Büyüktürkoğlu ve kareografisini ise Deniz Alp yaptı.

Işık tasarımını Nihat Bahar’ın üstlendiği söz konusu oyunun, müzik ve koro çalıştırıcılığını Ezgi Nida Özcan Asak, Asistanlığını Pelin Beğendi, yönetmen yardımcılıklarını ise Elvan Saliha Karahasan ve Faik Gürbüzlü yapıyor.

Yağmurcu, önümüzdeki perşembe, cuma ve cumartesi akşamları saat:20.oo’de sahne alacak. Ayrıca cumartesi saat 15.oo’de sergilenecek olan müzikli oyunun sahne amirliğinde, Erkan Akçelik var.

Kondüvit Adem Öztürk, ışık kumanda Adem Eroğlu, suflör Aynur Yılmaz, kadın terzi Ayça Başar, erkek terzi Sezgin Özcan, perukacı Kerem Uzun, aksesuar sorumlusu Ali Boran, dekor sorumluluklarını ise A.Barış Çolak ve Gürkan Özçelep üstlendi.

Kurak bir yaz gününde Amerika’nın orta-batı eyaletlerinden birinde geçen bir “aşk ve umut” hikayesi yağmurcu... Topraklar sıcaktan kavrulurken, “yağmurcu” olduğunu ve 100 Dolar’a yağmur yağdırabileceğini iddia eden, hayal dünyası çok geniş, özgüveni yüksek, son derece tutkulu Starbuck isimli birinin ortaya çıkmasıyla, mutsuz ve umutsuz Cury ailesinin hayatı bir anda değişir. Özellikle; yaşı ilerlediği ve güzel olmadığı için “evde kaldığı” düşüncesine kapılıp karamsarlaşan Lizzie’nin, iç dünyası ve duygusal yaşantısı ise bir anda alt üst olur. Starbuck’un bu kısa süreli varlığı sadece Cury ailesine değil, hayallerinin peşinden koşmaktan korkan, kendini sevgiden yoksun bırakan tüm kasaba halkına iyi gelir. Beklenmedik bir anda kasabanın üzerinde başlayan yağmur, tıpkı Starbuck gibi ruhları serinletir; bereket, umut, sevgi ve mutluluk getirir.

Kendine ve sevgiye inanmanın, tutku ve hayallerin peşinden korkusuzca koşmanın, insan olup insan kalmaya devam etmenin, kendini bilmenin önemini anlatan sıcak bir müzikli oyun yağmurcu.

Oyunun castında ise Lizzie Curry ve Starbuck karakterleriyle, başrollerde Trabzonlu oyuncu Göknur Paslı ve Ordulu oyuncu Oğuzhan Asak var.

Yağmurcu da; H.C Curry’yi Burhan Kurt, Noah Curry’yi Cem Çanakoğlu, Jim Curry’yi Ogün Kılıç, File’yi Faik Gürbüzlü, Snookie’yi Güliz Oktar Altay ve kasabanın şerifi Thomas’ı Muhammet Ayvaz canlandırıyor.