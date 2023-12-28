'Kitaplar' bu akşam prömiyer yapacak

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, bir soyguncunun, soygun sonrası bir kitapevine sığınmasıyla gelişen olayları anlatan oyun ‘’Kitaplar ’’ bu akşam perdelerini açarak, prömiyer yapacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda ; Yağmurcu ve Ölüm Tuzağı adlı oyunların yanı sıra, bu sezonun ilk yeni oyunu olan Yalancı’nın ardından, sezonun ikinci yeni oyunu Kitaplar da, bu gece itibarıyla sahne almaya başlayacak.

2009 yılında 75 yaşında iken vefat eden, Amerikalı bir gizem yazarı olan Stuart M. Kaminsky tarafından yazılan oyunu; Ekin Tuncay Turan dilimize çevirirken, yönetmen yardımcılıklarını Sıla Ömeroğlu ve Gürkan Erarslan’ın yaptığı, Bilge Emin’in başarıyla yönettiği ‘’Kitaplar’’ oyununun nefis dekor tasarımını da Mustafa Mahdum gerçekleştirdi.

Kitaplar da, kostüm tasarımı Elif Çakanlı Kurtoğlu, müziği Onur Ermez, ışık tasarımı Nihat Bahar ve hareket düzeni ise Ayşegül Erkutay’a ait.

Oyunun asistanlıklarını; Gülşah Canbakal, Deha Beşyıldız ve Eser Cebecioğlu yaparken, önümüzdeki cuma ve cumartesi akşamları da, saat:20.oo’de sahne alacak olan gizemli polisiye oyun da; Kondüvit Zafer Karaoğlu, ışık kumanda Adem Eroğlu, suflör Aynur Yılmaz, kadın terzi Ayça Başar, erkek terzi Sezgin Özcan, perukacı Kerem Uzun, aksesuar sorumlusu Ali Boran, dekor sorumluluklarını ise Barış Çolak ve Gürkan Özcelep üstlendi.

Söz konusu oyun; bir soyguncunun, bir kitapevine sığınmasıyla başlıyor. İlerleyen sürede oldukça merak uyandıran olaylar örgüsüyle ‘Suçlu kim?’ soruna cevap arıyor.

Oyunun castında ise Brian ve Maddy karakterleriyle, Gürkan Erarslan ve Elif Epcimoğlu var. Ayrıca diğer karakterleri; Betty: Güliz Oktar Altay, Christopher: Faik Gürbüzlü, Roger Edmonds / Palyaço: Durulcan Yaman, Claudia: Gülşah Canbakal, Eddie: Deha Beşyıldız, Polis: Eser Cebecioğlu ve Kadını: Aybüke Yılmaz Kurt canlandırıyor.

Büyük oyunu olarak; 1 saat 20 dakika süren, tek perdelik ‘’Kitaplar’’, bugün ve önümüzdeki 29 - 30 Aralık ve 4 -5 -6 Ocak tarihlerinde, saat: 20.oo’de, Trabzon Devlet Tiyatrosu-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.

Bu arada, cumartesi matine saati: 15.oo’de de sergilenecek olan polisiye oyunun sahne amirliği görevinde ise, Erkan Akçelik var.