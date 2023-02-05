Abdullah Avcı köprüden önceki son çıkışı kaçırdı

Ligde bu haftanın öncesi; gergin geçen ve soru işaretlerinin şimdilik dolaba koyulduğu açıklamalarıyla dolu geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Adana’da ‘Bizi budadılar’ isyanına! çiçeği burnundaki MHK’nin gözünü, Galatasaray-Trabzonspor maçına çevirmesine biraz da olsa etki yapmış olabilir sanırım.

Erken form tutmanın ya da geç form tutmanın yan etkileri vardır. Bu gece NEF Arena, erken form tutan ile geç gelen form tutma şansını yakalamaya çalışan iki güçlü takımın, karla karışık mücadelesine sahne oldu.

Cezalı oyuncuları olmayan her iki takımdan, ev sahibinde tek Yusuf Demir’e nazaran, konuk ekipte hatırı sayılır isimler; Visca, Peres, Hamsik, Dorukhan ve Serkan’ın sakatlıkları, bu 90 dakikada yine gündemini korudu.

Soğuk, karlı ve suyu yemiş ağır zeminde, istenilen futbol ile ortaya konulan oyun arasında, doğru bir orantı yoktu.

İlk dakikada; lig liderinin, talihsiz yediği golün ardından, beraberlik golü için direnişinin semeresini Mertens’in golüyle gösterdi.

Oyunun ilk dakikasında Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren acele golde! Üç Uruguaylı oyuncunun ıslak imzası var! Uruguaylı Torreira’nın, kalecisi Uruguaylı Muslera’ya attığı geri pası kısa düşünce, topa son vuran ve filelere gönderen Uruguaylı Gomez oldu. Pasıysa araya girip topu çalan ve bu sezon ilk asistini yapan ise Abdülkadir idi.

Abdullah Avcı; bu maçtan önce kiralık olarak BAE liginde ki Al Sharjah takımının yolunu tutan Djanıny’nin yerine, sürpriz bir simi sahaya sürdü.

Bu sezon ilk kez ilk 11’de, hem de böyle bir maçta sahaya sürdüğü Faslı genç oyuncu Lahtimi adına aldığı cesur karar, şapka çıkartılır cinstendi.

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Karşılaşma dengelenmeden önce, ilk dakikadaki golünün ardından hemen ikinci dakikada, yine Gomez, önünden gelip geçen yetişemediği topu önüne alabilseydi, gecenin rengi değişik olabilirdi. Gomez, toprağı Muslera ile karşı karşıya kalacak ve belki ikinci gol gelecek, maç belki de kopacaktı. Bu tabi bir varsayım!

İkinci 45 dakikaya Lahtimi’yi soyunma odasında bırakıp, Gbamin ile başlayan Avcı,

Kimse kimseyi kandırmasın çokta iyi oynamayan lider Galatasaray karşısında, çaresizliğin kuyusundan çıkmak isterken, Icardı’nin penaltı golüne ‘eyvallah’ demek zorunda kaldı. Bu pozisyonda Trezeguet, Yunus’un ayağına basınca Meler penaltı noktasını gösterdi.

Defans bloğundan tehlikeli gelen rakip atakları istediği gibi bir türlü uzaklaştıramayan bordo mavililer, beraberlik için son mermilerini de kullanınca, son dört deplasmandan mağlup ayrılarak şeytanın bacağını yine kıramamış oldu.

Uzatmalarda Kerem’in sarı kırmızılılar adına, bordo mavililerin üst direkten dönen şutu konuk ekibin, Umut Bozok’un şutu da ev sahibinin şansıydı.

Trabzonspor’da; Bartra, Yusuf Yazıcı, Umut ve Bardhi’nin; ikinci yarı çerçevesinde

varlıklarını kabul ettirmek istemeleri çok sonuç vermeyince, özellikle ikinci 45 dakikada, kaleci Uğurcan’a çok iş düştü.

Geçen yılın şampiyonunun uzatma dakikalarındaki baskısı sonuç getirmedi.

Geceyi zorda olsa galip kapayan Galatasaray ile arasındaki puan farkı 16’ya çıkınca, Trabzonspor artık gözünü lig 2. ligine, Türkiye Kupası’na, UEFA Konferans Ligi’ne ve Süper Kupa’ya çevirdi.

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