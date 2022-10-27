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Trabzon Ortahisar’da icradan satılık daire

T.C. Trabzon İcra Dairesi tarafından Trabzon Ortahisar ilçesinde 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:15
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Trabzon Ortahisar’da icradan satılık daire

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon İl, Ortahisar İlçe, AYDINLIKEVLER Mahalle/Köy, 2450 Ada, 8 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığının 17.03.2022 tarih ve 47329 sayılı yazı ekindeki taşınmazın imar planında iskan sahasında olduğu,yol olan kısımların haricindeE:1.40 ve Hmax:25.00 m yapılaşma şartlarındaki ada içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz, tapu kayıtlarına göre taşınmazın cinsi "Beş Adet On Katlı Bir Adet Onbir Katlı Betonarme Apartman Ve İki Adet İki Katlı Üç Adet Bir Katlı Betonarme Garaj Ve Arsası" dir. Üzerinde betonarme 6 adet blok ve siteye ait ortak alanlar olduğu belirlenmiştir. Ulaşım problemi bulunmayan taşınmaz; şehrin ticari, ekonomik ve kültürel bakımdan üstün olan merkezlerine kısmen uzak mesafededir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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