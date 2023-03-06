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TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenerek Trabzon'a gelen afetzedeleri İŞKUR ile ortak çalışmayla işe yerleştireceklerini bildirdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:26
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği

TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yazılı açıklamasında, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgede farklı sektörlerden binlerce kişinin işini kaybettiğini aktardı.

Depremzedelerin bulundukları illerden göç veya geçici süreyle Trabzon'a geldiğini dile getiren Çelebi, "Bu insanların mesleklerine göre işe yerleştirilmeleri konusunu önemsiyoruz. İŞKUR bu konuda bir çalışma başlattı. Trabzon'a gelen depremzedelerin meslek gruplarına göre kaydını tutuyor." ifadelerini kullandı.

Çelebi, TTSO üyelerinden gelen talepler doğrultusunda depremzedelerin İŞKUR ile ortak bir çalışma yaparak işe yerleştirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle mobilya, tekstil, kaynak, CNC, plastik doğrama, alüminyum cephe kaplama, turizm sektörü ve hizmet sektöründeki üyelerimizin bu anlamda bizden talepleri var. Her türlü teknik elemana ihtiyaç var. Bu konuya önemle eğiliyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın işe yerleştirilmelerinin hayata dönmeleri noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar deprem bölgesine yapılan yardımların yanı sıra Trabzon'a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan iş dünyası temsilcilerine, öğrencileri imkanları ölçüsünde kabul eden özel okullara, iş imkanı sağlayan tüm üyelere teşekkür ederim."

(Kaynak: AA)

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﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
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