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Trabzon Vakfıkebir’de icradan satılık çayırlık

T.C. Vakfıkebir İcra Dairesi tarafından Trabzon Vakfıkebir ilçesinde 836 m² çayırlık icradan satılacak.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:57
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Trabzon Vakfıkebir’de icradan satılık çayırlık

Trabzon Vakfıkebir’de icradan satılık çayırlık
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon İl, Şalpazarı İlçe, KUZULUK Mahalle/Köy, GACAMAN Mevkii, 233 Ada, 11 Parsel, Satışa konu taşınmaz tapuda ÇAYIRLIK olarak kayıtlıdır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Şalpazarı Belediye sınırları içerisinde, İmar Planı sınırları dışında 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönen alan kapsamı içerisinde kalmaktadır. Plansız Alan Tip İmar Yönetmeliği ve 1/25000 Nazım İmar Planı ve Plan notları uygulanır. İnşaat izni için ilgili hükümleri sağlamak zorundadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz büyük ve küçükbaş hayvanlarda kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla genellikle çayır (ot) yetiştiriciliği için uygun topraklı tarım arazisidir. Erozyon tehlikesi yoktur. Taşınmaz yol su elektrik hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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