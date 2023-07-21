Trabzon'da 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon kapsamında İstanbul'dan gelen Ö.A. isimli şüphelinin otobüse verdiği valizde yapılan aramada, toplam 20 paket halinde 11 kilogram 900 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheli Ö.A.'nın bu valizi Trabzon'da S.G. isimli başka bir kişiye göndermeyi planladığı tespit edildi.
Operasyon sonucunda Ö.A. ve S.G. adlı şüpheliler, gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan açıklamada, ilgili şahısların narkotik suçlarından adalete hesap vermeleri bekleniyor.