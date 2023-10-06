Trabzon’da 41 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Trabzon’un iki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 41 kilogram 954 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Trabzon’da 41 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince Ortahisar ilçesindeki Yeşilyurt mahallesinde ve Akçaabat ilçesinin Kavaklı mahallesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan fiziki takip sonucu Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Narkotik Timleri’nin yanı sıra narkotik madde tespit köpeği Limon’un da katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (36), S.P. (30), Ö.P (24), H.P. (36) ve C.Ö. (44) isimli şahıslar gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 41 kilogram 954 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 4 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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