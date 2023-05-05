Trabzon'da belediyeye ait yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı yükseliyor

DHA'nın haberine göre; Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Akpınar Mahallesi, Yolkıran mevkisinde meydana geldi. Adem B. yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otobüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin’in (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Yaralılardan Neriman Aslan (37) da tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edilirken, 5 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



BELEDİYEDE BİR SÜRE ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ



Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren otobüs şoförü Adem B.’nin, daha önce şehirlerarası bir otobüs firmasında şoförlük yaptığı belirtildi. Adem B.’nin bir süre önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başladığı, kullandığı otobüs arızalanınca da otobüsü devraldığı bildirildi. Adem B.’nin belediye bünyesinde kullandığı araçlarla bugüne kadar yaklaşık 300 sefer yaptığı ifade edildi.



OTOBÜSTE TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI



Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, otobüseknik incelemeye alındı. Kazanın nedeninin yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak raporla ortaya çıkacağı bildirildi.



Bu arada, kazada ölen 5 kişi, bugün ikindide ilçede toprağa verilecek. (DHA)