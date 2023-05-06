AKP'li Trabzon Belediye Başkanı'na cenazede büyük tepki. Belediyeye ait midibüs devrilmiş, 5 kişi yaşamını yitirmişti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu midibüsü, Akçaabat’ın Dörtyol Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak devrilmişti.
Kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün, Azra Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci, dün ikindi namazına müteakip Akpınar Mahallesi’ndeki Merkez İlköğretim Okulu önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.
BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ
Cenaze törenine, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Buradan defol, seni burada istemiyoruz" diyerek Zorluoğlu’na tepki gösterdi.
Tepkilerle karşılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cenaze töreninde ön safta yer almadı, arka safta cenaze namazını kıldı.