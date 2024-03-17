Trabzon'da büyük rezillik. Bu maçı nasıl oynattın Halil Umut Meler. Gürel Yurttaş yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'da büyük rezillik. Bu maçı nasıl oynattın Halil Umut Meler. Gürel Yurttaş yazdı
Gürel Yurttaş yazdı.

İnanılmaz şeyler oldu Trabzon'da.
İnanın bana bu yapılanları düşman düşmana yapmaz.
Bu nasıl rezilliktir? Bu nasıl nefrettir.
Maç oynanmadı doğru dürüst.
Hadi geçtim ağza alınmayacak küfürleri.
O sahaya atılanlara ne demeli.
Trabzonspor tribünlerindekiler ellerine geçeni fırlattılar.
Çakmak, su şişesi, yanıcı maddeler.
Kimi futbolcuya geldi. Kimi hakeme.
Hele Fenerbahçe'nin frikikten yediği golden önce... Ceza alanında meşale yanıyordu meşale.
Hatta atılan sert bir madde ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal vuruldu bile. Kafasına buz torbası koydular adamın.
Koskoca Trabzonspor camiasına yakıştı mı bunlar?
Hele de onursal başkanı, Türk futbolunun özerkliğinin temelini atan, büyük spor adamı Mehmet Ali Yılmaz'ın takımına... Nasıl üzülmüştür; eminim bundan.
Demek ki ne şu andaki başkanı söz geçirebiliyor bu çılgınlara ne de camianın şu andaki yöneticileri.
Bir söz de Halil Umut Meler'e?
Nasıl oynattın bu maçı hocam, niye... Söylesene.

Son Haberler
SGK o emeklilikleri iptal ediyor Devlet maaşları faizi ile geri alıyor Ekonomi
SGK o emeklilikleri iptal ediyor Devlet maaşları faizi ile geri alıyor
Suriyeliye, Cibutiliye yer açmak için Türk’ün diplomasını yok sayıyorlar! Gündem
Suriyeliye, Cibutiliye yer açmak için Türk’ün diplomasını yok sayıyorlar!
Elindeki yabancı cisimle sahada Fenerbahçeli futbolculara saldırdı Video
Elindeki yabancı cisimle sahada Fenerbahçeli futbolculara saldırdı
Gerilla marşı eşliğinde uyuyanlara gelsin! Yazarlar
Gerilla marşı eşliğinde uyuyanlara gelsin!
Aptal yabancı akıllı Türk patron! Yazarlar
Aptal yabancı akıllı Türk patron!
Çanakkale geçilmez Türkiye bölünmez Yazarlar
Çanakkale geçilmez Türkiye bölünmez
ÇANAKKALE DEVLER SAVAŞI Yazarlar
ÇANAKKALE DEVLER SAVAŞI