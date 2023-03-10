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Trabzon'da feci kaza. 5 araç birbirine girdi. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:30
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Trabzon'da feci kaza. 5 araç birbirine girdi. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Trabzon'da feci kaza. 5 araç birbirine girdi. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Karadeniz Sahil Yolu Beşirli Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 61 TZ 025 ve 61 AFT 442 plakalı minibüsler ile 61 ADZ 777, 61 BM 331 ve 61 AFP 185 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyer ile 61 TZ 025 plakalı minibüsün arasında sıkışan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Süer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, araçlarda bulunan H.B, H.B, Z.M.G. ve M.Ç, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Süer'in cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı. (AA)

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