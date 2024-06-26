Trabzon’da istinat duvarı çöktü: 2 kişi dakikalarla kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da istinat duvarı çöktü: 2 kişi dakikalarla kurtuldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şiddetli yağışların ardından bir binanın istinat duvarı çöktü, ölümden son dakika kurtulanlar oldu.

Olay, Nefsipulathane Mahallesi'nde meydana geldi. Güngör Pul (58), sabah saatlerinde aracını istinat duvarının önüne park ettikten yaklaşık 2 dakika sonra duvarın çökmesiyle büyük bir tehlike atlattı. Aynı anda binanın önünde temizlik yapan kadın görevli de çöken duvar altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda yabancı plakalı bir otomobilde maddi hasar oluşurken, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon'a yaklaşık 10 gün önce geldiğini belirten Güngör Pul, yaşadığı kurtuluş anını şu sözlerle aktardı: "Arabayı park edip eve çıktım, 2 dakika sonra bir ses duydum. Balkona çıkıp baktığımda arabanın altında duvar yıkılmıştı. Herhangi bir can kaybı olmadı, sadece maddi hasar var. İki dakika ile hayatta kaldım diyebilirim."

Apartman yöneticisi Halil Seyis ise yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi: "Duvarın yıkıldığını duyduğumda arkamdaki binaların durumuna baktım. Apartman temizliğinde bulunan bir bayan kardeşimiz de oradan ayrılmıştı. Şimdi geriye kalan duvarın da riskli olduğunu düşünüyorum, burası da kontrol edilmeli."

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