Trabzon'da sokaklar göle döndü

Trabzon’un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, sokaklar göle döndü.

KAYNAK: İHA
Trabzon'da sokaklar göle döndü

Trabzon Sürmene’de akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi sokağında bulunan eski polis karakolunun karşısındaki dere taştı, sanat sokağı sular altında kaldı.

Yağış, yol seviyesinin altında olan bir istinat duvarını da aşarak içerisinde birçok aracın bulunduğu yere yayılarak araçları mahsur bıraktı. Aşırı yağış sonrası bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

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EN SON 20-30 SENE ÖNCE BÖYLE YAĞMIŞTI

İlçe esnaflarından Adem Çengi, "Olay beş dakikada oldu. Hiçbir önlem alamadık. Her taraftan bir anda su geldi" derken, Dursun Berber ise yağan yağmurun olduğu gibi dükkanından içeriye girdiğini ifade ederek, “Su yarıya kadar dükkanın içine girdi. Yukardan gelen su olduğu gibi buraya girdi. Yapacak bir şeyimiz yok. En son 20-30 sene önce böyle bir yağmur yağmıştı. Ama o da bu kadar yağmamıştı" diye konuştu.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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