Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu

Tunceli’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

KAYNAK: İHA
Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün uyarısı yapılan sağanak yağış Tunceli’de etkili oldu. Yağış nedeniyle başta Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkii ile Mameki Köprüsü'nde rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü.
Atatürk Mahallesi’nde bulunan işletmesini su basan Celal Aslan, karayollarındaki rögarları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren Aslan, “Her sene aynı manzarayı yaşıyoruz. Belediyeyi arıyorum karayollarına yönlendiriyor. Onları arıyorum belediyeye yönlendiriyorlar. Daha ilk yağmurda bu rezilliği yaşadık. Dükkanın içi su doldu, rögarlar taştı. Müşteri kalmadı” dedi.

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