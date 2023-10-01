Sağanak nedeniyle yoldan çıkan otobüs ağaçlığa girdi: 2 yaralı

Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri aşıp, yol kenarındaki ağaçlığa giren yolcu otobüsündeki 2 kişi, hafif yaralandı.

KAYNAK: DHA
Sağanak nedeniyle yoldan çıkan otobüs ağaçlığa girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Bursa çıkışında meydana geldi. İstanbul-Fethiye seferini yapan Musa T. idaresindeki 34 BHG 390 plakalı yolcu otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyerleri aşan otobüs, yol kenarındaki ağaçlığa girerek durabildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yolcular ise olay yerine gelen bir başka otobüsle, terminale götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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