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Yürürken yüzüne mermi isabet etti

Trabzon'da yaya trafiğinin yoğun olduğu bir sokakta korku dolu anlar yaşandı. G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri yolda yürüyen vatandaşın yüzüne isabet etti. Saldırgan yakalandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:04
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Trabzon'da yürürken yüzüne mermi isabet etti. Bu işin sonu nereye varacak

Yürürken yüzüne mermi isabet etti
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AA'nın haberine göre, G.K. isimli kişi, Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti. Talihsiz genç dizlerinin üzerinde yere çöktü. 

Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

Polis, şüpheli G.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Sağlık kontrolü için Fatih Devlet Hastanesine götürülen zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M.'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

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vatandaş
1.10.2022 10:34
ülke teksasa döndüü ne yazıkkı dur diyen yokmu bunlara  
 
Tarık Timur
1.10.2022 10:25
Bu herif, Yüce Kuran'ı okumamış. Hele bir de Ahzap suresinden başlayıp okusaydı, bu olay oluşmazdı.  
 
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