Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Milli aranın bitmesi ile beraber bu cumartesi yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:

Galatasaray - Samsunspor Cihan Aydın

Fenerbahçe-Antalyaspor Halil Umut Meler

Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge

İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman

Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur

Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay