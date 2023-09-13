Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz
Milli aranın bitmesi ile beraber bu cumartesi yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:
Galatasaray - Samsunspor Cihan Aydın
Fenerbahçe-Antalyaspor Halil Umut Meler
Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur
Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay