Trabzonspor Brezilyalı yıldız Tormena'yı istiyor

Editör: Fatma Demirkaya

Yeni sezon için Trabzonspor stoper bölgesini Fernandez ve Benkovic ile güçlendirmesine karşın işler iyi gitmedi.

İki önemli futbolcunun sakatlanması sonrası Bjelica, bu mevkiye bir takviye daha yapılması talebini yönetime aktardı.

Böylece Trabzonspor stoper mevkisi için Braga'dan Vitor Tormena'yı da transfer listesine ekledi.

Record, 27 yaşındaki futbolcu için Karadeniz devinin devrede olduğunu duyrudu.

Sao Paulo altyapısında yetişen Brezilya ekibi Novorizontino kiralık oynayan ardından Portekiz ekiplerinden Gil Vicente, Portimonense ve son olarak Braga'da forma giyen Tormena'nın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

1.92'lik savunma oyuncusu Vitor Tormena, Portekiz Ligi'nde 107 maça çıkıp 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.